In "Mightreya" schlüpft ihr in die Rolle der Heldin Reya und ihres Managers Nio, die sich als Hero Content Creator in einer Welt behaupten müssen, die plötzlich von monströsen Wesen aus einer anderen Dimension belagert wird.

Bereitet euch auf Superhelden-Luftkämpfe mit einer intuitiven Steuerung vor, die es euch ermöglicht, mühelos Ziele anzuvisieren, schnelle Angriffe zu entfesseln und Combos mit Leichtigkeit zu kombinieren.