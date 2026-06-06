Mighty Cuphead Adventure angekündigt

Studio MDHR meldete sich im Rahmen des Summer Game Fest 2026 mit zwei spannenden Ankündigungen zurück.

Erstens freut sich Studio MDHR, offiziell zu bestätigen, dass die Entwicklung eines brandneuen, handanimierten Cuphead-Videospiels begonnen hat, das die beliebten Charaktere in ein neues, spannendes Abenteuer stürzt. Dieses ehrgeizige Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung, und das Team freut sich darauf, zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu verraten.

"Handwerk steht im Mittelpunkt von allem, was wir hier bei Studio MDHR tun. Als es an der Zeit war, den Vorhang zu lüften und ein wenig darüber zu berichten, woran wir gearbeitet haben, konnten wir uns keine unterhaltsamere Art vorstellen, dies zu tun, als mit dem heutigen Special Bulletin. Erstellt mit den wunderbaren Teams vom Stop Motion Department in Toronto und der Continue Agency hoffen wir, dass die Ankündigung euch in die Ära versetzt, in die wir euch in unserem nächsten Projekt, Mighty Cuphead Adventure, entführen werden."

Chad Moldenhauer

In diesem Zusammenhang hat ein kleines Team innerhalb von Studio MDHR heimlich an einem anderen Projekt gearbeitet: einem 8-Bit-Action-Platformer namens Mighty Cuphead Adventure. Nach echter Studio-MDHR-Art lässt sich dieses Spiel nicht nur von den Klassikern der 1980er-Jahre inspirieren … es wurde tatsächlich mit der Technologie dieser Ära gebaut!

Richtig gehört: "Mighty Cuphead Adventure" ist in der klassischen Assembly-Sprache programmiert und wurde unter Berücksichtigung der genauen Spezifikationen der Heimspielkonsole Sega Master System entwickelt. Während das Spiel absolut kompatibel mit modernen Konsolen und dem PC sein wird, könnt ihr, wenn ihr eine echte Zeitreise erleben wollt, das Spiel auf einer physischen Cartridge auf der Sega Master System-Heimspielkonsole erleben.

Studio MDHR wird in den kommenden Monaten viel mehr über "Mighty Cuphead Adventure" berichten.