Milki Delivery: Milch ausliefern ist angesagt

Entwickler Blibloop und Doot (Minami Lane, Kabuto Park) haben einen neuen Trailer für "Milki Delivery" vorgestellt. Steigt auf euer Fahrrad, um ein Abenteuer zu beginnen, in dem ihr einen jungen Kurier spielt, der Milch durch eine ländliche Gegend liefert und eine ehemals florierende ländliche Gemeinschaft wieder zusammenbringt, nachdem ein mysteriöses Ereignis all ihre Kühe betroffen hat. Lieferung für Lieferung werden euch die Bewohner mehr über ihre Vergangenheit erzählen, während ihr gemeinsam eine Zukunft aufbaut.

Ihr könnt nun die handgezeichnete Grafik und die Charaktere von "Milki Delivery" in der ersten Demo des Spiels erleben. Erkundet Nodoka Fields, die erste Region einer grösseren Reise, in dieser etwa 30-minütigen Demo für "Milki Delivery". Als Neha liefert ihr Milch an Einheimische wie Yoyo und Oma Yuma, während ihr Quests abschliesst, Ressourcen sammelt, euer Fahrrad und eure Farm verbessert, euch um eure Kuh kümmert und auf dem Weg weitere Überraschungen entdeckt.

"Milki Delivery" soll später in diesem Jahr auf Steam erscheinen.