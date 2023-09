Millenia angekündigt

In "Millenia", dem neuen rundenbasierten Strategiespiel von Paradox Interactive und C Prompt Games, führt ihr eine Nation nach euren eigenen Vorstellungen durch Tausende von Jahren. Sie durchlaufen zehn Zeitalter der Menschheit, von der Steinzeit bis in die nahe Zukunft. Dabei schalten sie neue Technologien, Lebensweisen und vielleicht auch alternative Vergangenheiten frei.

C Prompt Games ist ein amerikanisches Entwicklerteam, das von den erfahrenen Strategiespielentwicklern Rob Fermier, Ian Fischer und Brian Sousa geleitet wird. Motiviert durch ihre Leidenschaft für tiefgründige, systembasierte Spiele mit hohem Wiederspielwert, bringen sie ihre Erfahrung aus der Arbeit an vielen gefeierten Echtzeitstrategiespielen (darunter "Age of Empires II", "Age of Mythology", "Starcraft II" und "Orcs Must Die") in das rundenbasierte 4x-Spiel Millennia ein. Das Spiel verbindet die vertrauten Annehmlichkeiten des Genres mit frischem, neuem Gameplay und ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Geschichten aus der Geschichte zu schreiben.