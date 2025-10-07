Mina the Hollower verschoben

Eigentlich sollte "Mina the Hollower" am 31. Oktober veröffentlicht werden. Doch jetzt gab es diesbezüglich schlechte Nachrichten von Yacht Club Games.

Demnach verschiebt sich "Mina the Hollower" auf einen noch unbestimmten Termin. Allerdings wird impliziert, dass es sich nicht um eine signifikante Verschiebung handelt. Das offizielle Statement von Yacht Club Games liest sich folgendermassen:

"Diese Woche hat unser Team eine schwere Entscheidung getroffen: Wir haben beschlossen, Mina the Hollower zu verschieben. Das gesamte Team hat Tag und Nacht unermüdlich daran gearbeitet, die Entwicklung für die Veröffentlichung am 31. Oktober fertigzustellen, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Es handelt sich nicht um eine grosse Verzögerung, sondern nur um eine kurze Zeitspanne, um letzte Feinheiten und Anpassungen vorzunehmen, damit das Spiel wirklich glänzen kann. Wir möchten uns dafür entschuldigen! Dennoch werden wir nicht von unserem Qualitätsanspruch abweichen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unser Entwicklungsteam die Zeit und die Ressourcen hat, um ein unglaubliches Abenteuer zu liefern, und genau das werden wir euch bieten. Das ist kein leeres Versprechen! Wir möchten keinen weiteren Veröffentlichungstermin bekannt geben, bevor das Spiel bei den Plattformen eingereicht wurde. Bitte habt noch etwas Geduld, während wir die Ziellinie erreichen. Das Spiel ist fast fertig – wir spielen es jeden Tag von Anfang bis Ende durch."

"Mina the Hollower" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.