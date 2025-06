Termin für Mina the Hollower bekannt

Das 2022 auf Kickstarter finanzierte "Mina the Hollower" ist nun bereit, auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden. So erscheint das deutlich an das klassische "The Legend of Zelda" Erinnerungen weckende Action-Abenteuer der "Shovel Knight"-Entwickler Yacht Club Games am 31. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One sowie Nintendo Switch und kann bereits in einer PC-Demo ausprobiert werden.

Über Mina the Hollower

"Tauche ein in eine furchterregende Welt voller Action und Abenteuer bei ""Mina the Hollower"". Du bist Mina, eine angesehene Höhlerin, die zu einer verzweifelten Mission aufbricht, um eine verfluchte Insel zu retten. Wühle dich unter Hindernissen und Monstern hindurch, peitsche deine Feinde ins Nichts und rüste dich mit einem Arsenal voller Waffen und Schmuckstücken aus. Erkunde eine riesige Welt mit pixel-perfekter Grafik, meisterhaftem Gameplay, ekligen Endgegnern und ansteckender Musik. Triff ein ganzes Ensemble an bizarren Charakteren, lüfte die Geheimnisse vieler verschiedener exotischer Orte und bring Licht in die allgegenwärtige Finsternis von ""Mina the Hollower"", einem brandneuen Spiel von den Machern von Shovel Knight!

Características: