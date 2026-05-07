Mina the Hollower: Termin steht fest

Entwickler Yacht Club Games hat einen Erscheinungstermin für "Mina the Hollower" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Mina the Hollower" ab 29. Mai erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und der PC angegeben. Zuvor war der Titel auch für PS4 und Xbox One in Aussicht gestellt worden, aber diese Versionen hat man mittlerweile gestrichen.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Mina the Hollower" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser bietet uns elf Sekunden lang kurze Gameplay-Schnipsel aus dem Spiel.

Das letzte Lebenszeichen von "Mina the Hollower" hatte es bei einem State of Play im Februar gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Mina the Hollower" war im Februar 2022 angekündigt worden.