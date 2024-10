Mindcop erscheint im November

Publisher Dear Villagers und Entwickler Andre Gareis haben einen konkreten Releasetermin für "Mindcop" verkündet. Demnach müssen wir uns nur noch bis November gedulden.

Konkret ist "Mindcop" ab 14. November erhältlich. Die Plattformen, also PS5, Switch und den PC, kannten wir ja bereits.

Bei "Mindcop" handelt es sich um ein nichtlineares Detektivspiel, welches Elemente einer Abenteuergeschichte mit Echtzeit-Puzzles kombiniert. Wir schlüpfen darin in die Rolle des namensgebenden Mindcop, einer Figur mit der Fähigkeit, in die Gedanken von Verdächtigen einzudringen, um deren Geheimnisse und Lügen aufzudecken. Klingt insgesamt also nach einer interessanten Ausgangslage, oder?

"Mindcop" war im September angekündigt worden.