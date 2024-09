Mindcop vorgestellt

Publisher Dear Villagers und Entwickler Andre Gareis haben den Titel "Mindcop" enthüllt. Um was es sich dabei genau handelt, verrät ein erster Trailer.

Bei "Mindcop" handelt es sich um ein nichtlineares Detektivspiel, welches Elemente einer Abenteuergeschichte mit Echtzeit-Puzzles kombiniert. Wir schlüpfen darin in die Rolle des namensgebenden Mindcop, einer Figur mit der Fähigkeit, in die Gedanken von Verdächtigen einzudringen, um deren Geheimnisse und Lügen aufzudecken. Klingt insgesamt also nach einer interessanten Ausgangslage, oder?

"Mindcop" erscheint im Laufe des vierten Quartals für PS5, Switch und den PC.