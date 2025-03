MindsEye bekommt Release-Termin

"MindsEye", das Projekt des ehemaligen Rockstar Lead Developers Leslie Benzies, hat einen Release-Termin bekommen. Das erste Spiel von Build A Rocket Boy soll in wenigen Monaten erscheinen, nämlich am 10. Juni 2025. In einem "Welcome to Redrock" benannten Trailer erfahren wir mehr über die Welt von "MindsEye":

Der storygetriebene Action-Adventure Thriller wird mit Spannung erwartet, schliesslich hat Benzies massgeblich zu Spielen wie "Vice City", "San Andreas" sowie GTA 3 bis 5 beigetragen. In "MindsEye" bekommen wir eine Welt zu sehen, die von Technologie und künstlicher Intelligenz geprägt ist und die Menschen die Kontrolle darüber zu verlieren drohen. Die im Trailer zu sehenden Themen sind besonders für unsere Zeit relevant, beispielsweise entwickeln in unserer Realität verschiedene Firmen Roboter mit dem Ziel, diese "Alltagshelfer" in naher Zukunft für den Massenmarkt zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt auf künstlicher Intelligenz basierende Metropolen in Wüsten, Drohnen und die im ersten Trailer gezeigten Raketen und Gehirnchips wecken Erinnerungen an aktuelle Entwicklungen.

"MindsEye" erscheint am Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.