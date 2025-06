MindsEye: Entwickler begründen Abstürze

Seit seinem Launch ist "MindsEye" in aller Munde. Allerdings eher weniger wegen spielerischer Qualitäten, sondern vielmehr wegen auftretenden Bugs und Abstürzen. Für ersteres hatte Entwickler Build A Rocket Boy bereits gestern einen ersten Hotfix in Aussicht gestellt, für letztere hatte man jetzt immerhin eine Erklärung.

So sagen die Entwickler, dass die Abstürze von "MindsEye" durch ein sogenanntes Speicherleck verursacht werden. Damit bezeichnet man einen Fehler in der Speicherverwaltung eines Spiels, welcher dazu führt, dass es Speicher belegt, diesen aber nicht mehr freigibt, obwohl er nicht mehr benötigt wird. Gleichzeitig erklärt man, dass es ihnen das Herz zerreisse, dass nicht jeder Spieler den Titel so, wie ursprünglich angedacht, erleben könne und verspricht schon für den Rest des Monats weitere Patches.

Bei "MindsEye" handelt es sich um einen storygetriebenen Action-Adventure-Thriller, welcher in einem fiktionalen Americana der nahen Zukunft spielt. Darin bietet man Videosequenzen erster Güte, Fahrten mit Vollgas und explosive Kämpfe. KI, Wirtschaftsspionage und politische Korruption werde ebenfalls thematisch aufgegriffen.

"MindsEye" erschien am 10. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.