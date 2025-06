Erster Hotfix für MindsEye verfügbar

Entwickler Build A Rocket Boy hat, wie angekündigt, den ersten Hotfix für "MindsEye" veröffentlicht. Wie erfahren gleichzeitig auch, was sich dadurch ändert.

Demnach verbessert der erste Hotfix für "MindsEye" zunächst einmal die Performance des Spiels. Ausserdem wird in einigen Bereichen am Schwierigkeitsgrad geschraubt und optimiert. Sämtliche Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "MindsEye" handelt es sich um einen storygetriebenen Action-Adventure-Thriller, welcher in einem fiktionalen Americana der nahen Zukunft spielt. Darin bietet man Videosequenzen erster Güte, Fahrten mit Vollgas und explosive Kämpfe. KI, Wirtschaftsspionage und politische Korruption werde ebenfalls thematisch aufgegriffen.

"MindsEye" erschien am 10. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.