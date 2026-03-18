MindsEye: IO Interactive wird Zusammenarbeit mit Entwickler Build A Rocket Boy beenden

IO Interactive gibt bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit Entwickler Build A Rocket Boy beenden wird. Nachdem deren "MindsEye" hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, kommt dieser Schritt nicht unbedingt überraschend.

Die Übergabe des Publisher-Status für "MindsEye" erfolgt demnach im Laufe der kommenden Wochen. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt Build A Rocket Boy also sämtliche Publishing-Aufgaben und stellt dadurch die Fortführung für Community und Partner sicher.

Im Zuge der Trennung entfällt auch das bereits im Juni 2025 angekündigte Crossover mit "Hitman". Weitere gemeinsame Projekte sind laut Mitteilung zwar nicht ausgeschlossen, aber konkrete Details dazu wurden auch nicht genannt.

Bereits Anfang des Monats war es bei Build A Rocket Boy zu weiteren Entlassungen gekommen, wobei Co-CEO Mark Gerhard mit einer ungewöhnlichen Begründung für Aufsehen sorgte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"MindsEye" erschien am 10. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.