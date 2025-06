MindsEye erhält Day-One-Patch

IO Interactive und Build A Rocket Boy weisen darauf hin, dass "MindsEye" einen Day-One-Patch erhält. Inhaltliche Informationen dazu hat an ebenfalls parat.

Demnach ist der Day-One-Patch für "MindsEye" bereits auf sämtlichen Plattformen verfügbar. Er sorgt dafür, dass wir das Spiel so erleben können, we es die Entwickler von Anfang an vor Augen hatten. Sämtliche Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen.

Bei "MindsEye" handelt es sich um einen storygetriebenen Action-Adventure-Thriller, welcher in einem fiktionalen Americana der nahen Zukunft spielt. Darin bietet man Videosequenzen erster Güte, Fahrten mit Vollgas und explosive Kämpfe. KI, Wirtschaftsspionage und politische Korruption werde ebenfalls thematisch aufgegriffen.

"MindsEye" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.