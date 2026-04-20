MindsEye: Roadmap vorgestellt

Build a Rocket Boy hat jetzt die Roadmap für "MindsEye" vorgestellt. Diese zeigt, dass man noch so einiges mit dem Spiel vorhat.

Demnach wird "MindsEye" unter anderem um Multiplayer-Rennen sowie einen Race-Builder für Konsolen erweitert. Letzterer soll noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Im Mittelpunkt der aktuellen Roadmap von "MindsEye" steht zudem die Mission "Blacklisted", welche eine von Spionage geprägte Handlung erzählt. Darin übernimmt Julia Black die Rolle einer professionellen Attentäterin. Ihr Auftrag führt sie nach Redrock City, wo sie zwei Ziele ausschalten soll. Dabei gerät sie durch interne und externe Bedrohungen unter Druck. Im Verlauf der Mission infiltriert sie ausserdem ein kriminelles Netzwerk, sabotiert ein gefährliches Geschäft und deckt verborgene Geheimnisse im Rahmen der Spionagehandlung auf.

"MindsEye" erschien am 10. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.