Der missglückte Start von "MindsEye" hat weitere Konsequenzen für das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy. Wie Co-CEO Mark Gerhard in einer Stellungnahme erklärte, kommt es erneut zu Entlassungen im Unternehmen. Die Entscheidung sei schwer gefallen, doch die wirtschaftlichen Folgen rund um den Launch des Spiels würden das Studio zu weiteren Einschnitten zwingen.

Gleichzeitig sorgt eine ungewöhnliche Begründung für Aufmerksamkeit. Gerhard stellt die Behauptung auf, dass der Release von "MindsEye" durch organisierte Spionage und gezielte Sabotage beeinflusst worden sei. Laut seiner Aussage habe eine Untersuchung gemeinsam mit externen Partnern und juristischen Beratern inzwischen „überwältigende Beweise“ für entsprechende Aktivitäten geliefert. Details könne das Studio derzeit jedoch nicht öffentlich machen, da der Fall möglicherweise vor Gericht landen könnte.

"MindsEye", ein Third-Person-Actionspiel des Studios um den ehemaligen "Grand Theft Auto"-Produzenten Leslie Benzies, erschien im Juni 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Titel wurde bei seiner Veröffentlichung stark kritisiert und litt unter technischen Problemen, was sowohl bei Spielern als auch bei der Fachpresse zu durch die Bank weg negativen Kritiken führte. Die schwierige Veröffentlichung hatte bereits Entlassungen zur Folge. Auch bleibt es abzuwarten, wie die Zukunft um Entwickler Build a Rocket Boy bestellt ist.