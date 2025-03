Ungefährer Umfang von MindsEye

Nachdem es in Bezug auf "MindsEye" lange Zeit ruhig war, ging es in den letzten Tagen Schlag auf Schlag. So wurde zunächst ein Releasetermin verkündet und jetzt kennen wir auch den ungefähren Umfang.

So hat der Assistant Game Director von Entwickler Build A Rocket Boy, Adam Whiting, verraten, dass wir etwa 15 Stunden für einen Durchgang in "MindsEye" brauchen dürften. Wer jedoch alles sehen möchte, sollte natürlich mehr Zeit einplanen.

Bei "MindsEye" handelt es sich um einen storygetriebenen Action-Adventure-Thriller, welcher in einem fiktionalen Americana der nahen Zukunft spielt. Darin bietet man Videosequenzen erster Güte, Fahrten mit Vollgas und explosive Kämpfe. KI, Wirtschaftsspionage und politische Korruption werde ebenfalls thematisch aufgegriffen.

"MindsEye" erscheint am 10. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC.