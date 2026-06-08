Minecraft Dungeons II kommt im September

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Mojang Studios haben beim gestrigen Xbox Games Showcase auch einen Releasetermin für "Minecraft Dungeons II" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Demnach wird "Minecraft Dungeons II" ab 29. September für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen, aber die Serie ist ja ohnehin nicht gerade dafür bekannt, dass sie die jeweilige Hardware gnadenlos an ihre Grenzen treibt.

Ein frischer Trailer zu "Minecraft Dungeons II" wurde ebenfalls gezeigt. Darin gab es viel Gameplay, aber auch Impressionen von der Story zu sehen.

"Minecraft Dungeons II" war im März angekündigt worden.