Minecraft Dungeons II angekündigt

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Mojang Studios stellen uns "Minecraft Dungeons II" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch parat.

Hier werden wir 42 Sekunden lang auf "Minecraft Dungeons II" eingestimmt. Dabei widmet mans ich den unterschiedlichen Facetten der Spielwelt. Ausserdem sticht natürlich sofort der markante Look des Titels ins Auge.

"Minecraft Dungeons II" setzt die Geschichte diesmal als Action-Rollenspiel fort und konfrontiert die Welt mit einer neuen, Bedrohung. Wir kehren dabei in bekannte Gefilde zurück und erkunden zugleich bisher unbekannte Orte, während wir uns zahlreichen Herausforderungen und gefährlichen Begegnungen stellen. Im Mittelpunkt steht der Versuch, zusammen mit Verbündeten eine Krise abzuwenden und die Kräfte des Bösen aufzuhalten, bevor sie das Land ins Chaos stürzen.

"Minecraft Dungeons II" erscheint irgendwann in diesem Jahr.