Die allererste Live-Action-Verfilmung von "Minecraft" kommt am 3. April 2025 endlich in die deutschen Kinos. Einen ersten Einblick bietet der deutsche Trailer zu "Ein Minecraft Film".

Willkommen in der Welt von "Minecraft", in der Kreativität nicht nur beim Gestalten hilft, sondern sogar überlebenswichtig ist! Die vier Aussenseiter Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) schlagen sich mit ganz alltäglichen Problemen herum. Doch eines Tages werden sie durch ein geheimnisvolles Portal in die Oberwelt gesogen: ein bizarres, würfelförmiges Wunderland, das durch ihre Fantasie gedeiht. Um wieder zurück nach Hause zu gelangen, müssen sie diese Welt überwinden – und sich gegen bösartige Kreaturen wie Piglins und Zombies zur Wehr setzen.

Unerwartete Unterstützung erhalten sie auf ihrer fantastischen Suche von Steve (Black), einem erfahrenen "Crafter". Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, Mut zu beweisen und sich auf die kreativen Qualitäten zu besinnen, die jeden Einzelnen von ihnen auszeichnen – denn genau diese Qualitäten brauchen sie, um auch in der realen Welt erfolgreich zu sein.

In den Hauptrollen von "Ein Minecraft Film" sind Jason Momoa als Garrett "The Garbage Man" Garrison und Jack Black als Steve zu sehen. Ebenfalls zur Besetzung gehören Emma Myers (Wednesday), Oscar-Kandidatin Danielle Brooks (Die Farbe Lila), Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy, Lisey’s Story) sowie Jennifer Coolidge.