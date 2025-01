Doch kein 'Minecraft 2' von Franchise-Erfinder

Nachdem Markus "Notch" Persson vor Kurzem nach einer Umfrage unter seinen Fans quasi ein "Minecraft 2" unter anderem Namen angekündigt hat, wird es nun doch nicht Realität. Nachdem sich der beliebte Entwickler mit seinem Team von BitShift Entertainment unterhalten hat, will das Team jetzt doch "Levers and Chests" realisieren.

Die Begründung dafür liest sich fast wie ein Scherz und kommt mit einem "lol". So erfahren wir lediglich von Persson, dass die Website PC Gamer "Levers and Chests" interessant fände, im Original: "PC Gamer saying it seemed interesting, lol." Alles in einem lässt sich feststellen, dass der als "Notch" bekannte Entwickler sich weitaus enthusiastischer über "Hebel und Truhen" äusserte als über ein an "Minecraft" angelehntes Projekt. Als Messlatte für das Projekt legt er "Legend of Grimrock 2" an und definiert seinen persönlichen Erfolg damit, dass sein Spiel mindestens halb so viel Spass machen würde wie der besagte Fanliebling. Wegen eines "Minecraft 2" rät Persson uns an Microsoft zu wenden.