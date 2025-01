Markus Persson arbeitet an geistigem Nachfolger zu Minecraft

Der auch als 'Notch' bekannte Markus Persson arbeitet wieder an einem "Minecraft"-Projekt. Während die IP von Mojang Studios und somit Microsoft gehalten wird, besitzen diese jedoch nicht die Idee hinter dem Konzept. Persson verkaufte im Jahr 2014 Mojang Studios für einen Milliardenbetrag. Hier seht ihr die stille Ankündigung im Original:

I basically announced minecraft 2.



I thought that maybe people ACTUALLY do want me to make another game that's super similar to the first one, and I'm loving working on games again.



I don't super duper care exactly which game I make first (or even if I make more), but I do know…