Minecraft auch nativ für Switch 2?

Vielleicht können wir uns bald auch über eine native Switch-2-Umsetzung von "Minecraft" freuen. Zumindest wurde jetzt ein erster Indikator dafür gesichtet.

Konkret ist beim amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) die Prüfung der Altersfreigabe für eine native Switch-2-Fassung von "Minecraft" aufgetaucht. Besagte Alterseinstufungen bzw. Ratings sind in der Regel zumindest ein gutes Indiz, aber eben keine Garantie, für eine spätere Veröffentlichung.

"Minecraft" ist in Form der Bedrock Edition schon für die erste Switch-Generation erhältlich. Diese unterstützt plattformübergreifenden Multiplayer und Zugriff auf Inhalte aus dem Minecraft Marketplace. Die jetzt veröffentlichte ESRB-Einstufung verweist aber explizit auf die Switch 2 und deutet damit auf eine speziell für die neue Konsole angepasste Fassung hin.

"Minecraft" kann auf allen aktuellen Spieleplattformen und dem PC konsumiert werden.