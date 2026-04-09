Minos im Launch-Trailer

Das von Artificer entwickelte und von Devolver Digital veröffentlichte "Minos" ist ab heute für den PC verfügbar. In diesem Labyrinth-Bau-Roguelike schlüpft ihr in die Rolle des Minotaurus und verteidigt euer Heiligtum gegen Abenteurer.

Während Geschichten von Ruhm und Reichtum die Eindringlinge anlocken, seid ihr es, der die Fallen stellt. Ihr platziert Wände, Tore und Korridore nach euren Vorstellungen. Ob ihr lange, verschlungene Wege nutzt oder die Gegner durch rotierende Passagen und verschiebbare Tore voneinander trennt, bleibt euch überlassen. Ihr entscheidet, ob euer Labyrinth klug oder grausam gestaltet ist.

Jeder Versuch bietet neue Feinde und Fallen. Da sich die Wege stetig ändern, gleicht keine Nacht der anderen. Während ihr spielt, erfahrt ihr zudem mehr über den Hintergrund des Minotaurus und die Geschichte des Mannes, der zu diesem Wesen wurde.