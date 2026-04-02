Minos erscheint schon nächste Woche

Publisher Devolver Digital und Entwickler Artificer haben einen Releasetermin für "Minos" verkündet. So können wir den Strategie-Puzzler tatsächlich schon nächste Woche in Angriff nehmen.

Demnach wird "Minos" ab 9. April für den PC erhältlich sein. Umsetzungen für die Konsolenwelt sind offenbar erstmal nicht angedacht, aber wir wissen erfahrungsgemäss, dass sich das schnell ändern kann.

Dagegen bekommen wir schon jetzt einen frischen Release Date Trailer zu "Minos" gezeigt. Dieser bietet hauptsächlich flott zusammengeschnittene Gameplaysequenzen und erklärt uns somit das spielerische Grundgerüst des Strategie-Puzzlers. Treibende Hintergrundmusik gibt es dabei obendrauf.

"Minos" war im September 2025 angekündigt worden.