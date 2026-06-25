MIO: Memories in Orbit: Entwickler stellt Betrieb ein

Aktuell mehren sich die Berichte, dass das franzÃ¶sische Studio Douze DiziÃ¨mes seinen Betrieb eingestellt hat. Dort entstand das Metroidvania "MIO: Memories in Orbit".

"MIO: Memories in Orbit" wurde seinerzeit von Publisher Focus Entertainment verÃ¶ffentlicht. Nach Angaben aus dem Umfeld hatte sich das Studio vorher von seinem Mutterkonzern PulluP Entertainment gelÃ¶st und die eigenen Anteile zurÃ¼ckgekauft, um unabhÃ¤ngig werden zu kÃ¶nnen. Kurz darauf folgte dann aber die Entscheidung zur Schliessung.

Besagter Schritt erfolgte offenbar auch in Abstimmung mit dem Publisher, nachdem es einige wirtschaftliche Schwierigkeiten gab. Die Verkaufszahlen von "MIO: Memories in Orbit" wurden nie Ã¶ffentlich gemacht.

"MIO: Memories in Orbit" erschien am 20. Januar fÃ¼r PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.