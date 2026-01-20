MIO: Memories in Orbit im Launch-Trailer

"MIO: Memories in Orbit" von Focus Entertainment und Douze Dixièmes ist ab sofort weltweit für PC und Konsolen erhältlich.

Ihr könnt ab sofort die Geheimnisse der Vessel lüften, einem gewaltigen, verlassenen Raumschiff, das ziellos im All treibt. Als MIO erwacht ihr als wendiger Android allein in den labyrinthartigen Tiefen des Schiffes, erkundet überwucherte Korridore und stellt euch Maschinen mit Fehlfunktionen. Dabei lernt ihr über Zeit immer mehr über das vergessene Vermächtnis.

"MIO: Memories in Orbit" ist jedoch mehr als eine ästhetische Reise und bietet eine stetig wachsende Herausforderung. Das Gameplay verbindet präzises Platforming mit dynamischen Kämpfen und fordert dazu auf, sich anzupassen, zu experimentieren und ein sich weiterentwickelndes Arsenal an Fähigkeiten und Modifikatoren zu meistern.

Unseren Test zu "MIO: Memories in Orbit" findet ihr übrigens hier...

"MIO: Memories in Orbit" kann auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 & 2 sowie auf dem PC gespielt werden.