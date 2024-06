MIO Memories in Orbit enthüllt

Focus Entertainment und Douze Dixièmes stellen uns "MIO Memories in Orbit" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Bewegte Bilder dazu zeigt man in Form eines Trailers auch.

Bei "MIO Memories in Orbit" handelt es sich um ein neues Sci-Fi-Abenteuer, das die Metroidvania-Mechanik mit einer individuellen künstlerischen Gestaltung verbindet. Nach dem Erfolg ihres ersten Indie-Spiels namens "Shady Part of Me" setzen die Entwickler damit ihre Zusammenarbeit fort.

Wir übernehmen darin die Rolle von MIO, einem agilen Roboter, der ein labyrinthartiges Raumschiff namens Arche erkundet. Besagtes gigantisches Schiff, überwuchert von Vegetation und abtrünnigen Maschinen, treibt ziellos durch den Weltraum. Ziel ist es, MIOs verlorene Erinnerungen wiederzuerlangen und die Arche vor dem Aussterben zu retten.

"MIO Memories in Orbit" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.