MIO: Memories in Orbit @ Summer Game Fest

Douze Dixièmes und Focus Entertainment präsentierten einen brandneuen Trailer zu "MIO: Memories in Orbit", der während des Opening Showcase des Summer Game Fest 2025 gezeigt wurde. Dieser neue Einblick zeigt nie zuvor gesehene Gebiete, neue Gegner und einen tieferen Einblick in MIOs mysteriöse Reise an Bord des verfallenen Weltschiffs, bekannt als die Vessel. Die Demo zu MIO: Memories in Orbit ist ab sofort auf Steam und im Microsoft Store verfügbar.

In der 2-3-stündigen Demo macht ihr eure ersten Schritte in die verlassene Welt von "MIO: Memories in Orbit" und stellt euch den ersten Bedrohungen und deckt Geheimnisse auf. Die neugierigsten Entdecker können zudem einen geheimen Bereich finden.

"MIO: Memories in Orbit" wird ebenfalls Teil des Steam Next Fest vom 9. bis zum 16. Juni sein. Dort könnt ihr die Demo ausprobieren und das Spiel neben einer grossen Auswahl weiterer neuer Titel entdecken. Auf dem berühmten Tribeca Festival (11.-15. Juni in New York, USA), das herausragende Geschichten und Innovationen im Bereich interaktiver Erlebnisse feiert, wird "MIO: Memories in Orbit" als Teil der prestigeträchtigen 2025 Official Games Selection ebenfalls präsentiert.