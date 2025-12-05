MIO: Memories in Orbit hat ein Release-Datum

Focus Entertainment und das Studio Douze Dixièmes haben das Erscheinungsdatum ihres kommenden Spiels "MIO: Memories In Orbit" bekannt gegeben. Das Weltraum-Metroidvania erscheint am 20. Januar 2026, wie in einem neuen Trailer während der PC Gaming Show angekündigt wurde.

Der Trailer zeigt mehr von der gnadenlosen Gefahr und der atmosphärischen Faszination des Spiels und lässt den Zuschauer tiefer in die faszinierende Sci-Fi-Welt von MIO eintauchen, die eine mysteriöse Erzählung, herausforderndes Action-Gameplay und eine fesselnde künstlerische Gestaltung miteinander verbindet.

Das Spiel wurde von Douze Dixièmes entwickelt, einem kleinen französischen Studio mit 19 Mitarbeitern, das zuvor für sein gefeiertes Debüt "Shady Part of Me" bekannt war. Getreu seiner kreativen Philosophie hat das Team "MIO" in hauseigener Manufaktur entwickelt und das gesamte Spielerlebnis auf einer eigens für dieses Projekt entwickelten, proprietären Engine aufgebaut. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Studio, jeden Aspekt der Spielmechanik, der künstlerischen Gestaltung und der Atmosphäre mit völliger Freiheit zu gestalten.

Douze Dixièmes unterhält auch einen saisonalen (vierteljährlichen) Blog, in dem sie Einblicke in das Studioleben, ihren sich entwickelnden kreativen Prozess und Hintergründe zur Entstehung ihrer Werke geben. Verfolgen könnt ihr diese Reise hier.

Am 20. Januar können Spieler all dies als MIO entdecken, einem flinken Roboter, der allein an Bord des Vessel erwacht – einem riesigen, treibenden Raumschiff, das in Trümmern liegt. Die Vessel, die einst von KI-Wächtern namens Pearls gewartet wurde, ist nun von wilder Vegetation und defekten Maschinen überwuchert. Da das Schiff kurz vor der Stilllegung steht, muss "MIO" seine labyrinthartigen Tiefen erkunden, seine verlorenen Erinnerungen wiedererlangen und die Wahrheit hinter dem Zusammenbruch aufdecken.