Demo von Mira and the Legend of the Djinns kommt

Publisher Assemble Entertainment und das Entwicklerstudio Little Knight Games haben eine Demo von "Mira and the Legend of the Djinns" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht darauf warten.

Demnach ist der spielbare Appetithappen zu "Mira and the Legend of the Djinns" im Rahmen des Steam Next Fests Anfang Juni verfügbar. Mit einem neuen Trailer können wir die Wartezeit bis dahin kurzweiliger gestalten.

Bei "Mira and the Legend of the Djinns" handelt es sich um ein klassisches Metroidvania, das frischen Wind ins Genre bringen möchte. Wir dürfen uns auf eine Vielzahl erlernbarer Skills und Combos freuen, um unsere Gegner mit Stil ins Jenseits zu befördern. Dabei kann beliebig zwischen vier Waffenarten gewechselt werden, welche verschiedene Movesets und Spezialattacken besitzen, um besser auf Gefahren reagieren zu können. Klassische Metroidvania-Fähigkeiten wie der Double Jump und Dash dürfen natürlich nicht fehlen und werden im Spielverlauf um zusätzliche Fertigkeiten ergänzt.

Mit fordernden Bosskämpfen, abwechslungsreichen Biomen und einer präzisen Steuerung lässt "Mira and the Legend of the Djinns" Metroidvania-Herzen höher schlagen. Wie der Name bereits verrät, erzählt das Spiel eine Geschichte basierend auf den Sagen und Mythen der namensgebenden Fabelwesen, den Dschinns. Dabei legt das marokkanische Studio Little Night Games viel wert auf eine authentische und spielerisch spannende Erzählung.

"Mira and the Legend of the Djinns" erscheint im weiteren Jahresverlauf für den PC.