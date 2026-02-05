Mirage 7 hat einen Erscheinungstermin

Publisher Blofish Studios und Entwickler Drakkar Dev haben einen Releasetermin für "Mirage 7" verkündet. So können wir uns im März in die Welt des Action-Adventures stürzen.

Demnach wird "Mirage 7" ab 6. März erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der PC genannt. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wird nichts gesagt. Für Switch oder Switch 2 wurde das Action-Adventure bisher noch nicht angekündigt, aber das kann sich natürlich theoretisch jederzeit noch ändern.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Mirage 7" zu sehen. Dieser bringt uns mehr als eine Minute lang hauptsächlich die Story und die Spielwelt näher.

"Mirage 7" war im September 2024 enthüllt worden.