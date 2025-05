Mirage: Ignis Fatuus auch für Switch

Entwickler und Publisher Illam hat eine Switch-Umsetzung von "Mirage: Ignis Fatuus" in Aussicht gestellt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So erscheint "Mirage: Ignis Fatuus" schon am 8. Mai auch für Nintendos Hybridkonsole. Zuvor war der Titel bereits am 18. April für den PC veröffentlicht worden.

Bei "Mirage: Ignis Fatuus" handelt es sich um räumliches 3D-Puzzlespiel, das die Prinzipien des Vorgängers von 2017 übernimmt. Diesmal steuern wir einen Quader, dessen Bewegung komplexere und interessantere Rätsel ermöglicht. Rollenspielelemente wie die Inventarverwaltung wurden in das Spiel integriert, die es uns ermöglichen, Objekte aufzunehmen und zu platzieren, um die begehbare Landschaft zu verändern und den Rätseln mehr Dynamik zu verleihen.