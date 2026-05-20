Mirth Island angekündigt

Publisher Soedesco und Entwickler Clay Game Studio stellen "Mirth Island" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Erste Informationen zu dem Projekt verrät man auch.

Bei "Mirth Island" handelt es sich um ein entspanntes Rhythmus-Abenteuerspiel, in dem wir Dodo spielen, eine junge Ente, die in ihre Heimat zurückkehrt, um mit Freunden zusammen das legendäre Inseltheater wieder aufzubauen. Wir erkunden darin eine lebendige Insel, lernen freundliche Bewohner kennen und geniessen kurzweilige Rhythmusspiele.

Einen Trailer zu "Mirth Island" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser stellt uns das Gameplay-Gerüst genau 39 Sekunden lang in bewegen Bildern vor.

"Mirth Island" erscheint im weiteren Jahresverlauf.