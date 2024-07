Mirthwood erscheint im September

Entwicklerstudio Bad Ridge Games und Publisher V Publishing geben bekannt, dass "Mirthwood" am 11. September erscheint. Die RPG-Landwirtschaftssimulation des kleinen Indie-Teams wird für den PC entwickelt. Hier gibt es einen Trailer und mehr Informationen zu dem Spiel:

Über Mirthwood

Willkommen in Mirthwood

"Wilkommen in Mirthwood, einer bezaubernden RPG-Lebenssimulation. Nach der Flucht aus einem vom Krieg zerütteten Kontinents, bietet die Ankunft in einem neuen Land einen Neuanfang. Erlebe eine fesselnde mittelalterliche Fantasy-Sandbox Welt, in der du entscheiden kannst, wer du sein möchtest.

Siedlung

Verwalte deine eigene Siedlung, errichte eine Farm, pflanze und ernte Getreide, züchte Tiere und verbessere deine Ausstattung, um Gegenstände und Ausrüstungen herzustellen. Baue ein friedliches Leben für deine Familie auf und handle mit deinen Waren von Stadt zu Stadt.

Erforschen

Mirthwood bietet eine reichhaltige und vollständige Welt, mit wunderschönen handgezeichneten Grafiken, beeindruckenden Soundeffekten und Original- Musikstücken. Erkunde eine offene Welt, die aus sechs verschiedenen Regionen und drei unterschiedlichen Städten besteht, in der es viel zu entdecken und aufdecken gibt. Überwinde Stürme, Winter und Krankheiten mit Survival-Lite-Elementen, während du durch eine bezaubernde Welt voranschreitest.

Kämpfen

Nimm dein Schwert in die Hand oder bereite deinen Bogen im Echtzeitkampf vor – in Mirthwood trittst du gegen eine Vielzahl von Feinden an, von Banditen bis hin zu Werwölfen. Statte dich mit einer Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Kleidung aus. Steigere dein Level und spezialisiere deinen Charakter in der von dir gewählten Kampfklasse, um gegen die Gefahren von Bleakwood gewappnet zu sein.

Abenteuer

Das Ökosystem von Mirthwood macht organische Geschichten möglich. Stelle dich neuen Situationen und Bedingungen, die durch die lebendige Welt geschaffen werden. Begebe dich auf Quests, erlebe dynamische Ereignissen auf der ganzen Welt und untersuche Mysterien. Suche in der gesamten Welt nach seltener und epischer Beute und erlebe unterwegs neue Abenteuer.

Kontakte knüpfen

Triff Stadtbewohner und NPCs in ganz Mirthwood und freunde dich mit ihnen an (oder beleidige sie) mit einem neuen Interaktionssystem im Sims-Stil. Baue Beziehungen zu beliebigen NPC auf und vertiefe sie, schalte neue soziale Interaktionen frei, während deine Beziehungen wachsen, und entdecke Quests und Aufgaben. Die Bewohner der Freien Lande führen jeweils ihr eigenes Leben und verbringen ihre Tage und Nächte in einer vollständig simulierten Welt."