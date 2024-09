Mirthwood verschoben

Eigentlich sollte "Mirthwood" morgen für den PC veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Entwickler Bad Ridge Games jetzt verkünden musste.

Demnach verschiebt sich der Release von "Mirthwood" leider auf den 6. November. Die zusätzliche Zeit möchte man nutzen, um am Ende auch das qualitativ und inhaltlich bestmögliche Produkt abzuliefern, erklärt man dazu in einem offiziellen Statement.

Bei "Mirthwood" handelt es sich um ein Rollenspiel, in dem wir vor einem Krieg fliehen und ein neues Leben beginnen. Die mittelalterliche Welt ist dabei mit Fantasy-Elementen bestückt und lässt uns die Wahl, was wir in der Open World erleben wollen. Abenteuer und Quests können uns erwarten, aber als Farmer ist auch ein entspanntes Leben möglich.