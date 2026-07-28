Mistfall Hunter: Packender Gameplay-Trailer

Publisher Skystone Games und Entwickler Bellring Games präsentieren einen neuen Gameplay-Trailer zu "Mistfall Hunter". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast eine Minute lang die Söldner-Klasse aus "Mistfall Hunter" genauer vorgestellt. Diese hat sich auf Nahkampf und Kämpfe auf engstem Raum spezialisiert, damit man um jeden Preis am Ende den Sieg zu erringt. Der Trailer zeigt uns zudem einige ihrer typischen Angriffsmuster und Attacken.

Erst gestern war der Launch Gameplay Trailer zu "Mistfall Hunter" veröffentlicht worden. Unsere begleitende Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mistfall Hunter" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.