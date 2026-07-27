Mistfall Hunter: Sehenswerter Launch Gameplay Trailer

Publisher Skystone Games und Entwickler Bellring Games haben bereits den Launch Gameplay Trailer zu "Mistfall Hunter" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich fast zweieinhalb Minuten lang auf "Mistfall Hunter" eingestimmt. Dabei setzt man hauptsächlich auf eine atmosphärische Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay, die Lust auf mehr macht. Der orchestrale Soundtrack untermalt das Geschehen dabei wunderbar.

Bereits im Juni war der Releasetermin von "Mistfall Hunter" bekannt geworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mistfall Hunter" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.