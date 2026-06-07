Mistfall Hunter erscheint im Juli

Bellring Games und Publisher Skystone Games haben bekannt gegeben, dass "Mistfall Hunter" am 29. Juli 2026 erscheinen wird. Das Studio bestätigte ausserdem die Teilnahme des Spiels am Steam Next Fest sowie auf Xbox und PlayStation, wo ihr die komplette Klassenauswahl ausprobieren könnt, einschliesslich des brandneu debütierenden Withered Knight.

"Mistfall Hunter" versetzt euch als Gyldhunter in den Gyldenmist: klassenbasierte Krieger, die die korrodierten Schrecken jagen, die durch den Nebel ziehen. Schliesst euch in Dreier-Teams zusammen oder zieht solo los, wählt eure Klasse und entkommt, bevor euch da draussen etwas extrahiert.

Einst waren sie die Rosenritter des Königreichs Gaenaria: geschworen, zeremoniell, vergoldet. Jetzt sind sie Exilanten, in den Norden verbannt und als „Withered Knights“ gebrandmarkt. Die Rüstung ist abgenutzt. Die Ehre ist zertrümmert. Der Glaube ist es nicht. In Mistfall Hunter zieht der Withered Knight mit einem zweihändigen Grossschwert und einem ritterlichen Kodex, der nicht nachgibt, in den Gyldenmist. Die Reichweite der Waffe ist ungewöhnlich lang und belohnt geduldiges Distanzspiel und präzises Lesen. Doch die Klasse ist um etwas Interessanteres als reinen Schaden herum aufgebaut. Im Mittelpunkt steht eine Abfolge aus Siegeln und Explosionen, die jede Begegnung in eine Vorbereitung für einen Ertrag verwandelt.

"Mistfall Hunter" öffnet seine Türen für die gesamte Community mit einer öffentlichen offenen Beta von Samstag, 14. Juni um 18:00 Uhr PT bis zum 22. Juni um 3:00 Uhr PT auf PC, Xbox und PlayStation. Die offene Beta ist die erste Chance für euch, den vollständigen Dreier-Koop-Ablauf vor dem Start zu erleben.