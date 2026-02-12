Mistfall Hunter kommt auch für PS5

Bellring Games gibt bekannt, dass "Mistfall Hunter" auch für PS5 veröffentlicht wird. Ausserdem kennen wir jetzt den Releasemonat des Third-Person-Action-PvPvE-Extraktions-Rollenspiels.

Zuvor war "Mistfall Hunter" bereits für Xbox Series X und den PC in Aussicht gestellt worden. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen dabei nicht zu bestehen. Zudem erfahren wir, dass der Titel irgendwann im Juli für sämtliche Plattformen erscheint.

Das letzte Lebenszeichen von "Mistfall Hunter" hatte es im April 2025 gegeben. Damals wurde ein zweiter Beta-Test für dessen PC-Version angekündigt. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Mistfall Hunter" war bei einem Xbox Partner Preview im Oktober 2024 vorgestellt worden.