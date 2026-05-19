Mixtape wird dauerhaft erhältlich bleiben

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Beethoven & Dinosaur haben jetzt erklärt, dass "Mixtape" dauerhaft erhältlich sein wird. Zuvor waren entsprechende Bedenken wegen eventuell auslaufender Musiklizenzen aufgekommen.

So stellten die Entwickler von "Mixtape" nun klar, dass die verwendeten Musikrechte dauerhaft vereinbart worden seien und diesbezüglich nicht die Gefahr einer Entfernung aus den digitalen Stores bestehe. Konkret erhielt das Team nahezu alle angefragten Musikrechte für den Titel.

Auch wir konnten "Mixtape" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test des Adventures könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mixtape" ist seit 7. Mai für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC verfügbar.