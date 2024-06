Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Beethoven & Dinosaur haben mittlerweile bestätigt, dass "Mixtape" auch für PS5 veröffentlicht wird. Zuvor war das Adventure auf dem Xbox Games Showcase enthüllt und für Xbox Series X sowie den PC angekündigt worden.

Inhaltliche Unterschiede zu den anderen Fassungen von "Mixtape" scheint es dabei nicht zu geben. Einen separaten Ankündigungstrailer bekommen wir schon jetzt gezeigt.

In "Mixtape" erleben drei Freunde während ihres letzten Abends in der High School noch ein finales Abenteuer. Auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party werden sie von einer perfekt zusammengestellten Playlist in traumhafte Nachstellungen ihrer gemeinsamen Erinnerungen gezogen.

"Mixtape" erscheint somit im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.