Neuer Trailer zu Mixtape auf dem Summer Game Fest

Das Entwicklerstudio hinter "The Artful Escape", Beethoven & Dinosaur, haben zusammen mit Publisher Annapurna Interactive für das Summer Game Fest 2025 einen Trailer zu "Mixtape" mitgebracht. Wir bekommen darin einen Einblick in das Leben von drei Teenagern, die am Vorabend ihres High-School-Abschlusses jede Menge erleben, wie etwa ein Haus mit reichlich Klopapier zu dekorieren. Wie schon der Name des Spiels verrät, spielt Musik in dem narrativen Adventure eine besondere Rolle, beispielsweise von "The Cure". Erscheinen soll "Mixtape" noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Über Mixtape

"Am Vorabend ihres High-School-Abschlusses wagen sich drei Freunde auf ein letztes grosses Abenteuer. Durchspiele ein Mixtape der Erinnerungen, begleitet vom Soundtrack einer ganzen Generation.

Unterwegs zu ihrer letzten gemeinsamen Party versetzt ein perfekt zusammengestelltes Mixtape sie in traumähnliche Nachstellungen ihrer prägendsten Erinnerungen. Erlebe in einer Vielzahl wunderschön erzählter Episoden die wichtigsten Momente ihres Lebens und die grössten Hits des Teenagerdaseins, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz.

Beethoven & Dinosaur, Entwickler des BAFTA-gekrönten The Artful Escape, liessen sich für Mixtape von klassischen Coming-of-Age-Filmen inspirieren und verarbeiten im Spiel nostalgische Planlosigkeit, groben Unfug, Musik, die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens und die bittersüssen Gefühle, die Wachstum, Veränderung und Abschied mit sich bringen.

Mit Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und vielen mehr.

Skaten. Feiern. Die Polizei austricksen.

Rumknutschen. Rausschleichen. Abhängen."