Mixtape erscheint im Mai

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Beethoven & Dinosaur haben den Erscheinungstermin für "Mixtape" verkündet. Zudem wurde das Adventure auch für Switch 2 bestätigt.

So wird "Mixtape" am 7. Mai für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht. Über inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wurde gleichzeitig nichts gesagt, weshalb wir vermuten, dass diese auch nicht bestehen werden.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Mixtape" begleitet. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang auf das Adventure ein und widmet sich dabei hauptsächlich der Story. Auch der Sound weckt dabei durchaus Erinnerungen an "Lost Records: Bloom & Rage".

"Mixtape" war beim Xbox Games Showcase im vergangenen Juni vorgestellt worden.