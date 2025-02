Wie angekündigt, hat Sony Santa Monica einen ersten Gameplay-Trailer zu "MLB The Show 25" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns über zwei Minuten lang erklärt, was von "MLB The Show 25" spielerisch zu erwarten ist. Gleichzeitig werden auch die zentralen Features der diesjährigen Version hervorgehoben.

"MLB The Show 25" wurde von Baseball-Fans für Baseball-Fans entwickelt. Dieser liebevoll gestaltete Teil der Serie kommt mit einer umfassenden Reihe von Gameplay- und Quality-of-Life-Verbesserungen daher. All dies wurde von Grund auf so konzipiert, dass wir schneller in die Action einsteigen können. Nicht nur Genrefans sondern auch Neueinsteiger sollten somit auf ihre Kosten kommen.

"MLB The Show 25" erscheint am 18. März für PS5, Xbox Series X und Switch.