MLB The Show 25 angekündigt

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler San Diego Studio stellen uns "MLB The Show 25" vor. Einen Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "MLB The Show 25" ab 18. März für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein Trailer stellt uns gleichzeitig die drei Cover-Athleten Paul Skenes, Elly De La Cruz und Gunnar Henderson vor. Erstes Gameplay folgt am 4. Februar.

"MLB The Show 25" wurde von Baseball-Fans für Baseball-Fans entwickelt. Dieser liebevoll gestaltete Teil der Serie kommt mit einer umfassenden Reihe von Gameplay- und Quality-of-Life-Verbesserungen daher. All dies wurde von Grund auf so konzipiert, dass wir schneller in die Action einsteigen können. Nicht nur Genrefans sondern auch Neueinsteiger sollten somit auf ihre Kosten kommen.