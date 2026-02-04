MLB The Show 26: Sehenswerter Gameplay-Trailer

Wie bereits angekündigt, haben Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler San Diego Studio inzwischen einen Gameplay-Trailer zu "MLB The Show 26" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von "MLB The Show 26" zu erwarten sein wird. Dabei sieht es inn erster Linie so aus, als würde man auf dem ohnehin schon soliden Fundament des Vorgängers aufbauen. Technisch geht es ebenfalls vorwärts.

"MLB The Show 26" war letzte Woche mit einem ersten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"MLB The Show 26" erscheint am 17. März für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.