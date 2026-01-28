MLB The Show 26 vorgestellt

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler San Diego Studio haben "MLB The Show 26" jetzt offiziell vorgestellt. Der Releasetermin steht auch schon fest.

Aaron Judge von den New York Yankees wird nach seinem Debüt als Cover-Athlet in "MLB The Show 18" demnach erneut als Cover-Athlet für "MLB The Show 26" zurückkehren. Spielerisch baut man in erster Linie auf dem Fundament auf, das die Vorgänger bereits gelegt haben.

Einen ersten Trailer zu "MLB The Show 26" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Dieser stimmt uns 30 Sekunden lang mit flotten Szenen auf das Sportspiel ein. Ein umfangreicherer Gameplay-Trailer wird am 3. Februar folgen.

"MLB The Show 26" erscheint am 17. März für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.