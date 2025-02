Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered angekündigt

Bandai Namco kündigt heute "Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered" an und veröffentlicht damit das beliebte Action-RPG bald erstmals im westlichen Raum.

In "Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered" schlüpft ihr in die Rolle eines Soldaten und wählt zwischen den Fraktionen Earth Alliance, Z.A.F.T oder Archangel, um Story-Missionen zu erleben, die auf bekannten Ereignissen aus «Mobile Suit Gundam Seed» und "Mobile Suit Gundam Seed Destiny" sowie auf Nebengeschichten aus "Mobile Suit Gundam Seed Astray", "Mobile Suit Gundam Seed C.E. 73: Stargazer" und weiteren basieren. Mit über 100 verschiedenen Mobile Suits könnt ihr eure Mechs verbessern und euch in actionreiche Kämpfe stürzen.

Die Remastered-Version bietet verbesserte Grafik und eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die neuen Plattformen. Erstmals ist "Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered" auch in englischer Sprache verfügbar. Das ursprüngliche Gameplay bleibt erhalten, aber neue Mechaniken und Komfortfunktionen wie verbessertes Tuning, Missionsauswahl und ein neuer Lock-on-Modus erleichtern den Einstieg.

"Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered" erscheint am 22. Mai 2025 für Nintendo Switch und PC.