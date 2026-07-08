Neuer Charakter in Love and Deepspace kommt wirklich nicht

Die Kontroverse um den gestrichenen Charakter Valko in "Love and Deepspace" spitzt sich weiter zu. Nachdem Entwickler Papergames den neuen Love Interest bereits nach heftiger Kritik aus der Community gestrichen hatte, haben sich nun auch chinesische Behörden zu Wort gemeldet. Das dürfte eine Rückkehr der Figur praktisch ausschliessen.

Auslöser der Debatte war die Ankündigung von Valko als sechstem romantischen Charakter des Mobile-Hits. Während viele internationale Fans die Erweiterung begrüssten, formierte sich in China erheblicher Widerstand. Kritisiert wurden unter anderem das Charakterdesign, die Verteilung der Entwicklungsressourcen sowie Werbeslogans wie „What's wrong with letting a wolf into the house?“, die nach Ansicht einiger Spieler problematische Botschaften vermitteln könnten.

Papergames reagierte darauf mit einer öffentlichen Entschuldigung, sagte den Release von Valko vollständig ab und kündigte an, künftig keine weiteren Love Interests mehr zu veröffentlichen. Zudem zog das Studio seine Teilnahme an der Messe Bilibili World 2026 zurück.

Für zusätzliche Brisanz sorgt nun eine Stellungnahme eines chinesischen Mediums des Ministeriums für öffentliche Sicherheit. Darin wird kritisiert, dass die Werbekampagne Hausfriedensbruch romantisiere und damit illegales Verhalten verharmlose. Der Vorfall wird als Warnung an die gesamte Spielebranche verstanden, Inhalte zu vermeiden, die gegen öffentliche Moral oder geltendes Recht verstossen könnten.

Obwohl eine internationale Petition inzwischen Hunderttausende Unterstützer gesammelt hat, gilt eine Rückkehr von Valko nach der Einmischung der Behörden derzeit als äusserst unwahrscheinlich. Stattdessen könnte der Vorfall langfristige Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung von "Love and Deepspace" haben.